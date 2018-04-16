Пьяная москвичка жестоко издевалась над малышкой и снимала все на видео из-за мести мужу. ВИДЕО(18+)

Органы опеки изъяли трехмесячную малышку после того, как мать девочки опубликовала ролик с издевательствами над дочерью в Сети.

Как сообщает Пятый канал, пьяная женщина сняла на видео, как избивает малышку. Она хотела показать этот ролик отцу ребенка, но случайно отправила его подруге. Та же, в свою очередь, обратилась в органы опеки.

На видео слышно, как женщина ругается на ребенка в отместку на то, что когда-то отец девочки плохо обращался с ней самой.

"Что ты орешь, твой папа орал на меня во время беременности! Ненавижу, что ты родилась и мешаешь мне жить. Лучше бы я сделала вовремя аборт. Всю жизнь ты будешь слышать это из-за своего папаши. Потому что никто мне с тобой не помогает!" — кричит женщина за кадром.

В какой-то момент она даже начинает душить малышку и бить ее.

При этом подруга москвички уверяет, что все это никак не связано с мужем женщины. По ее словам, та во время беременности уже ненавидела дочь и била себя по животу, когда вынашивала ребенка, пишет ren.tv

Сейчас малышка находится с отцом.