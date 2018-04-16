Седокова поделилась откровениями о Николае Баскове

Певица Анна Седокова рассказала, как определить характер поведения мужчины в постели по его умению водить автомобиль.

На своей странице в Instargam экс-солистка группы "ВИА Гра" опубликовала видео с певцом Николаем Басковым. По всей видимости, их связывают теплые отношения, пишет ren.tv

Певец решил прокатить Седокову на своем новеньком авто. Однако он забыл, где в машине находится "коробочка передач".

"Он вообще не умеет ездить. А ты знаешь, что говорят: как мужчина водит, такой он и в постели", — обратилась к Баскову Седокова, уточнив у него, кто он: лев или тигр.

Басков переадресовал вопрос к своей невесте Виктории Лопыревой.

"Не знаю, спроси у Виктории", — ответил Басков томным голосом.

Басков находится в отношениях с Викторией Лопыревой. Невзирая на нехватку свободного времени, пара заявляет, что вполне счастлива. Кроме того, Николай и Виктория объявляли о намерении пожениться.