Учёные: Роботы восстанут против людей

Исследователи из Массачусетского технологического института провели серию экспериментов, в рамках которых изучались социальные и этические особенности работы и "поведения" роботов в повседневной жизни. Учёные выяснили, что при глубинном анализе данных наибольшей опасностью отличаются умные автомобили с автономным управлением.

По мнению специалистов, при анализе данных столкновения машина может повысить шансы хозяина и преднамеренно убить другого участника движения, если такое решение позволит сохранить жизнь человеку с наивысшим заданным приоритетом, пишет life.ru

Машинное обучение и алгоритмы могут стать настоящей проблемой: учёные из Университета Бата в Великобритании предупредили, что для будущих роботов понятие "этика" перестанет существовать как таковое — роботы будут самостоятельно принимать решения, вне зависимости от требований "посторонних" людей. В конечном счёте, по словам учёных, это может привести к эволюции нейросетей и машинного обучения для роботов, и устройства, созданные, чтобы помогать человеку, начнут принимать решения опираясь на рациональность и расчёт процентов выживаемости, а не на приказы людей.