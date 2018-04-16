В парке La Izvor пьяный водитель Porsche влетел в дерево

В столичном парке Porsche с пьяным водителем врезался в дерево. Инцидент произошел в парке La Izvor.

По словам очевидцев, в автомобиле находились два человека, и оба – в состоянии алкогольного опьянения.

Также свидетели рассказали, что находящиеся в Porsche хотели напугать нескольких собак, однако не справились с управлением.

Все обстоятельства аварии предстоит установить полиции, пишет aif.md





