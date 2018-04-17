Россия не манипулировала доказательствами на месте предполагаемого использования химического оружия в Сирии, заявил в интервью Би-би-си министр иностранных дел страны Сергей Лавров.
"Я гарантирую, что Россия ничего не зачищала на этом месте", - заявил Лавров в программе HardTalk.
Ранее подобные опасения высказывали представители западных государств.
В частности, как сообщало агентство Рейтер, постоянный представитель США в Организации по запрещению химического оружия Кеннет Уорд высказал мнение, что Россия могла уничтожить улики на месте атаки.
"Мы обеспокоены тем, что русские могли уничтожить улики в попытке сорвать усилия миссии ОЗХО по сбору фактов, направленные на проведение эффективного расследования", - цитирует агентство заявление Уорда, сделанное в ходе закрытого заседания ОЗХО в Гааге.
Касаясь предполагаемого использования химоружия в Сирии, Лавров отметил, что все доказательства, которые приводят западные страны, основаны на информации в СМИ и социальных сетях/
"Нет доказательств, что 7 апреля в Думе было использовано химическое оружие. Что действительно имело место, так это постановка", - сказал он.
Он также задался вопросом, почему удары по Сирии были осуществлены за сутки до того, как на место предполагаемой химатаки должны были прибыть эксперты ОЗХО.
Лавров заявил, что прямой конфронтации между Россией и США во время ударов не произошло благодаря действующему каналу связи для координации действий в Сирии.
При этом, по мнению Лаврова, отношения России и Запада сейчас хуже, чем были во времена холодной войны. Он также заявил, что удары по Сирии не останутся без ответа.
"Безусловно, последствия будут. Мы теряем последние остатки доверия к нашим западным партнерам, которые предпочитают действовать на основе очень странной логики [...] Во времена холодной войны были каналы коммуникации. И не было одержимости русофобией, которая выглядит как геноцид через санкции", - заявил Лавров Би-би-си.
США, Великобритания и Франция в субботу утром выпустили 105 ракет по трем объектам в Сирии, которые, по мнению западных стран, используются для производства и/или хранения химического оружия.
Западные страны обвиняют силы президента Сирии Башара Асада в применении химического оружия против мирного населения. Правительство Асада отрицает, что в городе Дума была химическая атака.
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