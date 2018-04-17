Охота на Telegram: Роскомнадзор блокирует миллион адресов Google и Amazon

После блокирования ресурсов Telegram Роскомнадзор начал блокировку облачных сервисов Amazon и Google, куда мессенджер Павла Дурова перенес трафик.

Роскомнадзор пошел в наступление на Telegram, потребовав у операторов заблокировать семь сайтов и 9 тысяч сетевых адресов мессенджера. Предвидя это, команда Telegram перенаправила трафик пользователей на облачных сервисы американских компаний Amazon и Google.

Часть пользователей не заметила блокировки, у других Telegram работал со сбоями, пишет ВВС.

Накануне утром, 16 апреля, Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа. Однако и вечером пользователи могли пользоваться мессенджером, даже не используя средства для обхода блокировки.

Как рассказали Би-би-си владельцы трех сервисов по обходу блокировок, по меньшей мере половина пользователей Telegram в России - 8 млн из 15 млн - воспользовались VPN (виртуальными частными сетями) и прокси (промежуточными серверами), чтобы продолжить пользоваться мессенджером.

Эти сервисы поначалу не выдерживали наплыва клиентов, но к концу дня в основной массе восстановили работоспособность.

Вечером владельцы сервисов получили уведомления от Роскомнадзора об угрозе блокировки их ресурсов в связи с "призывами к массовым беспорядкам и осуществлению экстремистской деятельности".