Фиалки из цветочного ковра в центре города пересадят в парки столицы

Тысячи фиалок, из которых сложили гигантский цветочный ковер в Соборном парке, сегодня начнут пересаживать в другие зеленые зоны столицы. Исполняющая обязанности мэра Сильвия Раду поблагодарила всех, кто участвовал в создании этого необычного проекта.

"Несмотря на многочисленные попытки политических спекуляций на эту тему, благодаря этому проекту, Кишинев попал в международную прессу. И впервые о молдавской столице отзывались положительно", - сказала и.о. мэра столицы Сильвия Раду.



Как отметила глава столичного Зеленхоза, пострадало всего десять процентов фиалок, но специалисты попытаются их реабилитировать.



"Большую часть цветов распределят среди двух городских парков - Штефана чел Маре и Соборного. В каждый столичный сектор перенесут по 60 тысяч цветов и рассадят их по клумбам", - сказала директор МП "Зеленое хозяйство" Галина Ляху.



Столичные чиновники призывают кишиневцев присоединиться к работам по высадке цветов.



"Мы будем признательны всем, кто откликнется, присоединиться, а также будет информировать полицию о случаях кражи или порчи цветов", - сказала директор МП "Зеленое хозяйство" Галина Ляху.



Двести тысяч фиалок приобрели в Голландии по 11 леев за цветок. В планах Сильвии Раду организовать в Кишиневе цветочный фестиваль, а также ежегодно высаживать в столице цветы.





