Вертолет потерпел крушение во вторник в национальном парке Косцюшко на юго-востоке страны, по предварительным данным, один человек получил ранения, сообщает местный новостной портал news.com.au.
По предварительной информации, вертолет, на борту которого находились три человека, после крушения загорелся. На место происшествия выехали медики и спасатели, в район инцидента вылетел санитарный вертолет, пишет РИА Новости
"Предполагается, что на месте происшествия помимо одного пострадавшего находятся еще два человека", — цитирует портал заявление медиков.
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|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md