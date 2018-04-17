Свадьба Гвинет Пэлтроу: СМИ узнали о сотнях гостей

Звезда Голливуда Гвинет Пэлтроу тайно вышла замуж за своего жениха сценариста и продюсера "Американской истории ужасов" Брэда Фелчака. Такая информация появилась в DailyMail.

Сначала на странице Пэлтроу в Instagram появились фото с девичника. Звезда поделилась снимками на берегу моря в тесном кругу. Женщины скромно сидели на подушках прямо на песке.

Но СМИ обобщили о том, что сразу после девичника, который прошел 15 апреля, 45-летняя Пэлтроу и 47-летний Фелчак поженились.

Торжество прошло в историческом здании Театра Лос-Анджелеса. На нем присутствовало не мене 400 гостей, большинство из которых также звезды Голливуда. Среди гостей замечены Джулия Робертс, Камерон Диас, Лив Тайлер, Кейт Хадсон, Дженнифер Энистон, Деми Мур, Риз Уизерспун, Стивен Спилберг и другие, пишет korrespondent.net

Официально пара заявила, что вечеринку устроили в честь помолвки, но СМИ утверждают, что пара решила расписаться тайно.

В таком случае платье для свадьбы у Гвинет оказалось неожиданным. Она выбрала легкий длинный наряд сливового цвета от Giambattista Valli. Платье имело очень глубокий разрез с левой стороны. Верх наряда выполнен через одно плечо и украшен массивными рюшами по верхнему краю.