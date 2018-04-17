В продажу поступили ноутбуки Lenovo 7000 и Air 2018

Компания Lenovo выпустила в продажу новые модели ноутбуков. Lenovo Air 2018 и Lenovo 7000 на данный момент выпускаются китайским филиалом компании и доступны только на сайте JD.com.

Lenovo Air 2018 выполнен в металлическом корпусе, но весит при этом всего 1,95 кг. Он получил экран в 15,6 дюймов, процессоры Intel Core i7 и Core i5 и графический процессор NVIDIA GeForce MX150.

Также у ноутбука 8 ГБ оперативной памяти и 256 гигабайт диска. Получил Lenovo Air 2018 и сканер отпечатков пальцев.

Как пишет korrespondent.net , стоимость ноутбука на китайском рынке - 925 долларов на базе Core i5 и 1115 долларов с i7.

Lenovo 7000 также выполнен в металлическом корпусе, но с трех сторон он безрамочный.