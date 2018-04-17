Пожар в Кемерово: эксперты назвали предварительную причину

По предварительным данным экспертов, пожар в ТЦ Зимняя вишня в российском Кемерово произошел из-за замыкания, случившегося вследствие протекания крыши.

Об этом сообщает российское издание Коммерсант со ссылкой на источники.

Согласно предположениям экспертов, с которыми пообщались журналисты, первым загорелся пластиковый плафон, расположенный над детским сухим бассейном с поролоновыми кубиками. Затем эти кубики загорелись от горящего пластика, который капал сверху.

По словам экспертов, возгорание могло быть локальным, но вспыхнувший огонь быстро раздула вентиляция, которую в момент пожара никто не выключил.

Сработавшая противопожарная сигнализация не залила возгорание водой, так как вода в ней была перекрыта из-за того, что ранее она замерзала.

Сигнал оповещения о пожаре в здании не сработал, так как включался не автоматически, а вручную, однако охранник почему-то его не активировал.