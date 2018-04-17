Канада отзывает с Кубы семьи дипломатов

Канада решила отозвать членов семей дипломатов из посольства страны на Кубе из-за неизвестного звукового воздействия, которому ранее подверглись сотрудники канадской дипмиссии. Об этом говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

"Министерство иностранных дел и международной торговли Канады решило изменить статус посольства Канады на Кубе на место работы без сопровождения семьи. Это означает, что члены семей не смогут сопровождать канадских дипломатов, размещенных на Кубе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что вернувшиеся в Канаду дипломаты и члены их семей продолжают испытывать головные боли и головокружения, пишет korrespondent.net