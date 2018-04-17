Сначала бомбят, потом помогают: Франция выделит 50 млн евро Сирии

Власти Франция выделят 50 млн евро на оказание гуманитарной помощи жителям Сирии. Об этом сообщил французский президент Эммануэль Макрон в Twitter во вторник, 17 апреля.

"Сегодня я собрал гуманитарные организации, которые работают в Сирии. Реагируя на ситуацию, Франция начинает срочную программу в размере 50 млн евро", – написал глава государства.

Напомним, в ночь на 14 апреля вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли авиаудары по ряду объектов в Сирии, связанных с разработкой и использованием химического оружия, пишет

Накануне стало известно, что Франция хочет лишить президента Сирии Башара Асада ордена Почетного легиона. Он был награжден орденом в 2001 году тогдашним французским президентом Жаком Шираком.