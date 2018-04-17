Врачи рассказали о состоянии Сергея Скрипаля

Состояние бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля улучшается, сообщили в окружной больнице Солсбери.

Скрипаль по-прежнему находится в больнице.

"После инцидента в Солсбери 4 марта один пациент (мужчина в возрасте 60 лет) остается на попечении окружной больницы Солсбери после воздействия нервно-паралитического вещества… Он поправляется и не находится в критическом состоянии", – рассказал представитель пресс-службы.

Как пишет korrespondent.net, подробностей о состоянии Скрипаля и способ его лечения не уточняются.

Напомним, 7 апреля Сергей Скрипаль пришел в себя и начал говорить.