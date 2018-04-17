ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Будьте осторожны с самолетом.

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