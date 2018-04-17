Уэсс Митчелл: США высоко оценивают усилия молдавских властей по внедрению реформ

США высоко оценивают усилия молдавских властей по внедрению реформ. Об этом сообщил помощник госсекретаря Уэсс Митчелл на встрече в Вашингтоне с председателем парламента нашей страны Андрианом Канду.

Он заверил, что США продолжат поддерживать Молдову на пути европейской модернизации. Также, по словам Митчелла, наша страна может рассчитывать на помощь в противостоянии геополитическим вызовам.



Андриан Канду рассказал о поправках в закон Молдовы о СМИ и усилиях по борьбе с пропагандой. Он проинформировал о реформировании сферы публичных услуг и действия по снижению бюрократического давления на бизнес. Отдельно спикер коснулся мер по укреплению банковского сектора.



Визит председателя парламента в США продлится до 19 апреля.





