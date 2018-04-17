В столице продолжается ремонт дорог

Почти 10 тысяч квадратных метров отремонтировали в столице за последние две недели. Об этом на оперативном заседании мэрии сообщил глава управления общественного транспорта Виталий Бутучел.

"Всего отремонтировали 9652 квадратных метра. Стоимость работ составила три миллиона леев", - сказал глава управления общественного транспорта Виталий Бутучел.



В ближайшие две недели дорожники продолжат заделывать ухабы на центральных улицах, а также в других секторах. Отремонтируют и дороги, ведущие в пригороды.



"На этой неделе закончите с основными улицами, а уже на следующей начните ремонт второстепенных, и займитесь дорогами во дорах. Господин Бутучел, вы отвечаете за выполнение работ. Следите, чтобы всё шло по плану", - отметила и.о. мэра Кишинёва Сильвия Раду.



Кроме того, в столице начнут наносить дорожную разметку.



"Мы не наносили дорожную разметку, поскольку условия были неподходящие. С воскресенья они улучшились. Нужно, чтобы температура асфальта была не менее 10 градусов", - сказал и.о. главы предприятия Exdrupo Адриан Болдуреску.



"Я хотела бы, чтобы вы, прежде всего, обратили внимание на разметку пешеходных переходов, они в приоритете. Нужно начать со школ и детских садов, затем уже работать по всему городу", - добавила и.о. мэра Кишинёва Сильвия Раду.



В этом году на ремонт столичных улиц выделили 125 миллионов леев.





