Начальник Генерального инспектората полиции Александр Пынзарь ответил на блиц-вопросы о том, почему наши полицейские никогда не улыбаются, что такое хороший полицейский, что легче — быть начальником или отцом троих детей.
"Наши полицейские никогда не улыбаются, потому что их работа связана со стрессом. Но мы учим их, чтобы они улыбались чаще, - сказал Александр Пынзарь.
Каким должен быть хороший полицейский? Начальник Генерального инспектората полиции считает, что это тот, кто любит свою работу, свою страну и уважает своих граждан. При этом главное - профессионализм.
Отвечая на вопрос, нарушал ли он когда-нибудь закон, Александр Пынзарь ответил утвердительно.
"Думаю, каждый человек нарушал закон. Только есть два пути: сознательное нарушение и несознательное. В моем случае это было скорее несознательно", - ответил Пынзарь.
На вопрос о том, может ли тюрьма перевоспитать человека, глава Генинспектората полиции сказал, что это и является ее целью, но, к сожалению, субкультура, которая еще присуща некоторым нашим тюрьмам, портит человека.
Александр Пынзарь ответил и на главный вопрос: «Вам когда-нибудь давали взятку?»
"Надо выстраивать свою работу так, чтобы не доходить до плохого, поэтому я пытаюсь не доходить до таких дел", - сказал Пынзарь.
Также у главы Генинспектората полиции спросили, правда ли, что в полицию не берут тех, кто ниже 165 см и у кого ВИЧ?
"Закон предусматривает все условия для того, чтобы стать сотрудником полиции. Так, самый низкий рост это 170 см, но в качестве исключения", отметил Пынзарь.
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|Banca Nationala a Moldovei
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