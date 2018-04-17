Две автоледи не поделили дорогу в центре Кишинева

Линии женских судеб пересеклись на Еминеску, угол Букурешть - две автоледи не поделили дорогу. Одна из них управляла легковушкой, вторая - внедорожником, и обе машины за секунду невнимательности превратились в хлам. Одна осталась практически без бампера, другая с вмятинами на обоих бортах. Но главное - обе женщины живы.

Владелицу внедорожника доставили в больницу, она получила незначительные травмы. Другую автолюбительницу служители Фемиды отправили на судмедэкспертизу. Пассажиров в обоих авто не оказалось. "Примерно в 13:40 автомобиль который ехал по улице Еминеску проигнорировал мигающий желтый сигнал светофора и, находясь на дороге с двухсторонним движением, не уступил проезд Тойоте", сообщил полицейский Георге Спыну. Виновнику аварии грозит до 1500 леев штрафа, и 6 штрафных пунктов.

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