Пожарная сводка за выходные

Жительница села Пыржота осталась без дома из-за оставленной на столе свечи. Сильный пожар начался вчера утром, затем взорвался газовый баллон. На вызов прибыли два спецрасчета. Пламя тушили больше трех часов.

Хозяйке сгоревшего дома - 70 лет. Она не пострадала и теперь поселится в летней кухне, которая находится во дворе дома.

Кроме того, за последние сутки пожарные тушили 17 возгораний сухой травы. Больше всего вызовов поступило из Флорештского, Кагульского, Сынжерейского и Страшенского районов. В частности, огонь охватил по 10 гектаров в селах Деренеу и Фэгурены. Также спасатели выезжали тушить возгорания на в окрестностях столичных улиц Албишоара, Алеку Руссо и Мария Драган. Граждан призывают не сжигать мусор в условиях сухой и ветреной погоды.