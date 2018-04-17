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Масштабные наводнения на Гавайях: людей эвакуируют вертолетом
// фото: Podrobnosti
13:54, 17 Apr 2018
просмотров 105 | комментариев 0

Гавайские острова страдают от масштабного наводнения, за сутки там выпало 68 сантиметров дождя.

Ливни буквально превратили дороги в реки, пишет УНИАН.

По данным местных СМИ, более полутора сотен человек, которые застряли в затопленных районах, пришлось эвакуировать вертолетом. Еще более сотни местных забирали на лодках и автобусах.




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