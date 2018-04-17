Конгресс США подтверждает, что резолюция по Молдове будет принята

Резолюция Конгресса США, которая поддерживает присоединение Республики Молдова к Европейскому союзу и призывает Российскую Федерацию вывести войска и боеприпасы из Приднестровского региона, получила необходимую поддержку для голосования.

Объявление было сделано на встрече спикера парламента Андриана Канду с Группой дружбы из Палаты представителей Конгресса США. В этом контексте сопредседатель группы, конгрессмен Дэвид Прайс вновь заявил, что Республика Молдова пользуется полной поддержкой американских властей в своих усилиях по укреплению демократии, повышению энергетической безопасности, продолжению реформ, а также экономическому развитию и защите информационного пространства. Председатель парламента Андриан Канду поблагодарил за поддержку, оказанную Республике Молдова Соединенными Штатами Америки и высоко оценил решимость коллег в Конгрессе США и дальше оказывать помощь стране в том, что касается принятия решений без каких-либо ограничений или внешнего давления. Напомним, что в феврале 2018 года Конгресс Соединенных Штатов Америки зарегистрировал резолюцию, в которой поддерживает борьбу Республики Молдова против дезинформации со стороны некоторых восточноевропейских стран в национальных средствах массовой информации. В документе содержится призыв к властям Российской Федерации вывести свои войска и боеприпасы с международно признанной территории Молдовы, воздержаться от экономических угроз или оказания давления на нашу страну, а также прекратить любые действия, поддерживающие сепаратистские движения на территории Республики Молдова. В том же документе говорится, что США поддерживают процесс мирной реинтеграции левого берега Днестра, придавая ему особый статус внутри страны. Резолюция была зарегистрирована в Палате представителей Конгресса США конгрессменами Дэвидом Прайсом и Питтом Олсоном.

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