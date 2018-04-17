Жираф трагически погиб в китайском зоопарке

Печальный случай с летальным исходом произошел в зоопарке китайского города Куньмин в провинции Юньнань.

Десятилетний самец жирафа, прогуливавшийся по вольеру, в котором прожил пять лет, случайно засунул голову в развилку ветвей на дерево, не сумел освободиться самостоятельно и начал задыхаться, пишет vesti.ru

Сотрудники поспешили на помощь и задействовали ручную пилу, однако попытка не увенчались успехом. Освободить животное удалось только с использованием более серьезного инструмента, при помощи которого была спилена одна из веток, державшая жирафа.

Ветеринары попытались оказать помощь пострадавшему, однако, по сообщениям СМИ, жираф скончался утром следующего дня от повреждений шеи и проблем с кровоснабжением мозга.