За два дня на Москву выльется треть месячной нормы осадков

Более трети месячной нормы осадков за двое суток. Это ожидания Гидрометцентра России сильных дождей в Москве и Подмосковье. С вечера 17 апреля по вечер 19 апреля может выпасть 16 миллиметров осадков. Самый сильный дождь будет в первой половине дня 18 апреля. В среду на землю прольется сразу до 9 миллиметров осадков.

В Москве ночной дождь с грозой уже пролил на землю десятую часть апрельской нормы, сообщает "Интерфакс". С начала месяца в российской столице уже выпала треть апрельской нормы. Выпало 13 миллиметров осадков.

С середины недели в Московском регионе начнется похолодание. Днем 18 и 19 апреля температура будет 13-15 градусов. Осадков 20 апреля не ожидается. Но температура в пятницу не превысит 12-14 градусов. В выходные дни еще немного похолодает и возобновятся дожди.