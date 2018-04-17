Нетрезвый россиянин снес велосипедистку на трассе в Польше. ВИДЕО

Регистратор запечатлел момент серьезного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в минувшую субботу, 14 апреля, неподалеку от города Зелена-Гура в Любуском воеводстве на западе Польши.

Водитель Opel Astra не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где сбил велосипедиста.

После столкновения виновник аварии, от которого ощутимо пахло спиртным, попытался покинуть место ДТП, однако был задержан очевидцами и передан прибывшим полицейскими.

Мужчина, находившийся за рулем Opel, отказался пройти освидетельствование, но стражи порядка доставили его в медицинское учреждения для взятия проб крови с целью проверки его на состояние алкогольного и наркотического опьянения, пишет vesti.ru

Пострадавшая была госпитализирована, у нее диагностированы переломы обеих рук, челюсти и иные менее серьезные травмы.

По данным СМИ, за рулем легкового автомобиля, спровоцировавшего столкновение, находился 36-летний гражданин России. Сообщается, что по решению окружного суда, он арестован на три месяца.