Кандидат от социалистов Ион Чебан рассказал о приоритетах своей предвыборной программы

Кандидат социалистов в случае победы обещает полную транспарентность в мэрии. По словам Иона Чебана, заседания муниципального совета нужно транслировать онлайн, а затем выкладывать записи на сайте. Также он обещает сообщать горожанам о работе каждого муниципального управления.

"К октябрю 2018 года мы намерены создать экспертные советы по всем важным областям. Человек, который обратится с каким-либо заявлением в мэрию или претуру, сможет проследить за выполнением запроса", - сказал кандидат ПСРМ в мэры Кишинева Ион Чебан.



По мнению кандидата ПСРМ, на сайте мэрии нужно публиковать объявления о ремонтных работах, отключениях горячей воды и тепла и о бюджетных расходах. Хотя все это делали и до сих пор. Бюджету на сайте chişinău.md посвящена отдельная рубрика.



Пока кишиневский избирательный совет зарегистрировал шесть кандидатов в мэры.





