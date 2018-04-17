Партия "Шора" представила кандидата на пост мэра Бельц

Топливо по ценам производителя, а также открытие социальных магазинов и аптек. Это пообещал Илан Шор жителям Бельц в случае победы кандидата от его партии на местных выборах.

На должность мэра партия выдвинула муниципального советника Оргеева Павла Вережану.



До сих пор окружной избирательный совет Бельц зарегистрировал двоих кандидатов: Арину Спэтару от партии "Платформа Достоинство и Правда" и социалиста Александра Усатого.

Муниципий остался без мэра несколько месяцев назад. Беглый преступник Ренато Усатый подал в отставку после громкого мусорного скандала. Тогда же из мэрии уволились еще несколько чиновников, занимавших руководящие должности.







