Статистика отравлений на праздники

19 человек доставили накануне в районную больницу Комрата с отравлением. У всех пациентов была температура, диарея и боли в животе. Ещё 14 человек с такими же симптомами попали в субботу в больницу Кагула. Они вместе отдыхали на природе. Троих человек, в том числе двухлетнего ребёнка, госпитализировали.

"Госпитализировали также маму малыша и его десятилетнего брата. Они в инфекционном отделении. Сейчас их состояние удовлетворительное. Предполагаем, что они отравились брынзой", - сказала замдиректора районной больницы Кагула Елена Тату.



А в столице за последние четыре дня к врачам с симптомами отравления обратились 140 человек, 40 из них - госпитализировали. Расследованием этих случаев занимается Национальное агенство продовольственной безопасности.







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