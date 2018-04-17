Из Кишинева выслали вора в законе из Казахстана, который занимался наркотрафиком в Европу

Из Кишинева выслали вора в законе из Казахстана, известного в криминальном мире как Леха Семипалатинский. Он же -Титаник, он же Айткали Маймушев, или Лёха Маймыш - кому как нравится.

По данным прокуроров по борьбе с оргпреступностью, он пытался наладить коридор для переправки наркотиков из Казахстана в Европу, Молдове отводилась роль транзитной базы. Сюда он приехал, чтобы заручиться поддержкой местных "коллег по цеху".

В арендованной им квартире были произведены обыски, в ходе которых были обнаружили 6 тысяч долларов США, 3 мобильных телефона, айпад, кипу сим карточек национальных и международных операторов. Все они принадлежали 60-летнему задержанному и его охраннику.



Как сообщают украинские СМИ, в прошлом году от ворот поворот Лехе Семипалатинскому дали украинские правоохранители. Его просто не пустили в страну, отправив обратно первым же самолетом. В Молдову ему запрещен въезд на 15 лет