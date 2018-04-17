Глобальное потепление: как изменится наш рацион

В своей статье агентство Bloomberg подробно описывает, какие изменения происходят на обеденном столе людей по всему миру.

По мере того как холодные регионы становятся теплее, а жаркие регионы становятся все жарче, изменяются границы сельского хозяйства и рыболовства.



Климатические изменения означают огромные перемены в жизни людей, которые выращивают продукты питания и ловят рыбу, а также для тех людей, которые покупают то, что они производят.

Как и в любой ситуации, здесь есть как победители, так и проигравшие. Существуют проблемы богатого мира (меньше трески, больше лобстеров) и проблемы бедного мира (засухи, эпидемии).

Существует угроза для базовых продуктов питания в мире, включая пшеницу и кукурузу. Однако существует угроза и для элитных товаров, таких как элитные вина из Бордо или кофе, выращиваемое на Яве.



Все это грозит резкими скачками цен, пишет ВЕСТИ.РУ

По мере того, как поднимаются температуры, лучшие условия для выращивания многих культур перемещаются из тропиков на север, к более прохладным регионам.



Рыба и другие подводные жители также мигрируют в более прохладные регионы по мере того, как температура в их привычных местах обитания повышается.



Британское марочное вино – этот термин раньше казался забавным, однако сейчас это реальность.



Фермеры, выращивающие кофе в Индонезии, Эфиопии и Перу, все чаще уходят в более прохладные места, в основном в горах.



В Великобритании компании, которые занимаются рыбной ловлей, замечают уменьшение количества трески и пикши и увеличение количества кальмаров и анчоусов.



Страна вынуждена импортировать треску из Исландии, Китая и Норвегии.

