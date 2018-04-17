В Британии заявили, что Скрипалей отравили жидкостью

Британское Минприроды заявило, что нервно-паралитическое вещество, использованное при отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, было в "жидком состоянии", сообщает телеканал Sky News.

Ранее Минприроды и МВД Британии сообщили, что в Солсбери завершаются работы по очистке мест, где были найдены следы отравляющего вещества, пишет РИА Новости

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.







