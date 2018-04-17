Ренато Усатый теряет всё больше сторонников в Муниципальном совете Бельц

Заседание Муниципального совета Бельц закончилось скандалом. Только 14 советников от «Нашей партии» остались в зале а 13 местных избранников, в том числе от партии Ренато Усатого, покинули зал заседаний.

Из-за отсутствия кворума были рассмотрены только несколько технических вопросов, после того как Николай Григоришин и те, кто остался во фракции «Нашей партии» отказались обсуждать многие актуальные для города Бельцы темы, такие как проблема мусора. Директор Агентства регионального развития по северу страны Виталий Повонский предложил включить в повестку дня вопрос о ситуации с мусором в Бельцах. Однако, секретарь Совета Ирина Сердюк заявила, что вопрос о ситуации с мусором нельзя включить в повестку дня, так как он не прошел обсуждение в специализированных комиссиях. В свою очередь, Виталий Повонский предложил заслушать хотя бы концессионера и создать комиссию, которая разберется с проблемой. За то, чтобы заслушать концессионера, проголосовало 13 советников, против - также 13 советников, один воздержался. Начальник юридического управления Виталий Балан отметил, что проголосовать «за» должно большинство, то есть 14 человек. Таким образом, вопрос в повестку дня не был включен, пишет esp.md. В итоге фракция "За развитие Бельц" покинула зал заседаний. В зале осталось 14 советников из 35 избранных в совет.

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