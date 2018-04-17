В Кемерове покупатель разгромил магазин, в котором не оказалось нужного ему товара. ВИДЕО

В Кемерове покупатель устроил погром в магазине, когда узнал, что в нем нет нужного ему товара.

Мужчина в ярости, словно слон в посудной лавке, принимается громить прилавки. Сначала на полу оказываются овощи и фрукты. Дебошир входит в раж. В продавцов летят кассовые стойки и витрины с жевательной резинкой, пишет ren.tv

На прощание буян с гордым видом обходит торговый зал, восхищенно взирая на результаты своих трудов. Задержали скандалиста часом позже. К визиту полицейских он был готов и спокойно жарил мясо у себя на кухне.