Ученые выяснили, какое выражение лица придает человеку наибольшую степень крутизны в глазах окружающих. Выводы оказались совершенно неожиданными, они опровергли устоявшиеся стереотипы. Об этом пишет Journal of Consumer Psychology.
Традиционно принято считать, что наибольшую крутость передает лицо, на котором полностью отсутствуют эмоции. Однако ученые из Университета штата Аризона (США) и Чилийского университета (Чили) провели серию экспериментов, где испытуемым демонстрировали рекламу различных брендов одежды. При этом изображенные на плакатах модели либо улыбались, либо оставались невозмутимыми. Участники эксперимента выставляли каждому изображению оценку крутости по шкале от 1 до 7. На фото фигурировали как "звезды", так и обычные люди.
В результате большинство участников эксперимента сошлись на том, что наиболее крутыми выглядят улыбающиеся люди. Единственная ситуация, в которой наиболее круто выглядел самый невозмутимый - это встреча бойцов смешанных единоборств перед боем, когда они смотрят друг другу в глаза. В остальных ситуациях эмоции добавляли человеку крутизны, пишет ren.tv
По мнению ученых, устоявшийся стереотип о "хмурых и крутых" может сыграть с человеком злую шутку, когда малоэмоциональное выражение лица может быть воспринято неправильно и в результате весь образ окажется разрушенным. Кроме того, люди без эмоций плохо понимают друг друга - и это также не круто, заключают ученые.
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|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md