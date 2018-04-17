"Работники сортировочного центра "Почты России" в одной из почтовых емкостей, приехавших в Россию из Франции, кроме писем нашли ворох личных документов и старый потрепанный конверт с наклейкой на французском языке", - говорится в сообщении. Оказалось, что среди бумаг был паспорт первого француза в космосе - Жан-Лу Жак Мари Кретьена, который работал на космической станции "Салют-7" в составе экипажа под руководством Владимира Джанибекова. Среди документов также оказалось его удостоверение Героя Советского Союза, удостоверение пилота и военный билет.

Связаться с Кретьеном через Французское космическое агентство помог Мемориальный музей космонавтики. Выяснилось, что чемодан, в котором космонавт перевозил документы, был украден у него в парижском аэропорту Руасси - Шарль де Голль. Документы Кретьен хранил в почтовом конверте, выпущенном в 1982 году в честь сотрудничества СССР и Франции в космосе, подписанном на память членами экипажа корабля "Союз-Т6". Скорее всего, воры, поняв, чьи вещи они украли, решили вернуть документы и просто опустили конверт в почтовый ящик, а сотрудники французской почтовой службы, в свою очередь, заметили текст на русском языке и решили отправить письмо в Москву, пишет ТАСС.

"Видимо, документы попали в Россию, потому что я русский в душе", - приводит пресс-служба "Почты России" комментарий Жан-Лу Кретьена, поблагодарившего работников российской почты.