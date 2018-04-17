У пожарных, работавших в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, не было возможности спасти всех людей, заблокированных на четвертом этаже здания, заявила группа представителей МЧС, российских пожарных экспертов и бывших сотрудников пожарной службы на пресс-конференции в Москве.
Главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев назвал предположительной причиной пожара в ТЦ возгорание светильника над поролоновым бассейном на четвертом этаже здания.
По его словам, из-за чего загорелся светильник, с уверенностью говорить нельзя. По одной из версий, это могло произойти из-за протечки в крыше, куда попал таявший снег.
Согласно видеозаписи, обнародованной на пресс-конференции, между вспышкой над бассейном и полным задымлением всего этажа прошло меньше полминуты.
Уже через пять минут после возгорания на четвертом этаже торгового центра все пути эвакуации были заблокированы токсичными продуктами горения, рассказал Еникеев.
По его словам, эвакуации посетителей из торгового центра в первую очередь мешали физически заблокированные выходы, пишет ВВС.
"Если бы они были открыты, если бы сработала система оповещения, люди смогли бы эвакуироваться примерно за 2 минуты 45 секунд", - заявил Еникеев.
Пожарные оперативно среагировали на вызов, продолжил врио директора департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС Максим Максименко.
"В 16:10, то есть через 11 минут после начала возгорания, первые сотрудники уже работали в ТЦ, полностью оснащенные, - рассказал Максименко. - Ни один пожарный не был уверен, что его мать, или отец, или ребенок не внутри".
Бывший замначальника главного управления МЧС по Москве Виктор Климкин выступил в защиту начальника караула пожарно-спасательной части №2 Сергея Генина, арестованного по обвинению в халатности. По версии следствия, он проигнорировал указания очевидца и выбрал неправильный путь, чтобы добраться до людей, заблокированных в кинозале на четвертом этаже.
Климкин сказал, что Генин последовал за охранником, который отвел его к эвакуационной лестнице.
"В первую очередь, прибывшие пожарные должны прислушиваться к администрации, которая должна их встретить. Представьте, там сотни людей, один тянет в одну сторону, другой - в другую. А охранник сказал: я вас отведу туда, где люди. Не поверить охраннику в этой ситуации было неправильно", - пояснил Климкин. Однако двери, ведущие с лестницы на этажи, оказались заперты.
Глава центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества Владимир Кудрявцев предположил, что будь дверь на четвертый этаж открыта, оттуда теоретически можно было вывести 22 человека.
В итоге Генин все же добрался до четвертого этажа другим путем и спас одного человека, потерявшего сознание в коридоре. "Попасть к этому моменту в кинотеатры уже не было возможности. Пожарные не волшебники, они люди, у них при температуре 100 градусов тоже закипает кровь. Погибнуть - могли, а сделать ничего уже не могли", - продолжил Климкин.
Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человека. Следственный комитет России возбудил уголовное дело, в рамках которого, помимо Генина, задержаны еще семь человек - руководители и сотрудники ТЦ и компании, которая обслуживала пожарную сигнализацию.
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