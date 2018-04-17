Более 40 предпринимателей получат финансовую помощь по программе РАRЕ 1+1

Программа по привлечению денег в экономику РАRЕ 1+1 предоставит 10,62 млн. леев на реализацию проектов 44 предпринимателям. Соответствующее решение принял ее наблюдательный комитет.

Как сообщили агентству «ИНФОТАГ» в министерстве экономики и инфраструктуры, вклад самих бенефициаров составит 28,2 млн. леев, ими будет создано более 100 рабочих мест.



Согласно сообщению, 31 получатель гранта занят в сельском хозяйстве и намерен направить средства на выращивание зерновых, овощей в теплицах, закладку виноградников, разведение скота. Девять намерены развивать бизнес в области индустрии отдыха, строительстве, здравоохранении, предоставлении мельничных услуг и авторемонтных. Четверо решили заняться предпринимательством в области переработки.



По данным Организации по продвижению малого и среднего бизнеса (ODIMМ), 43% получателей используют полученные средства на расширение производства, а 57% - на запуск нового дела. 16 проектов запустят мигранты, заработавшие средства за границу и вернувшиеся на Родину, а 28 – их ближайшие родственники. Почти половина бенефициаров – молодые люди, а треть – женщины.



Министр Кирилл Габурич назвал программу PARE 1+1 эффективным инструментом для привлечения средств в экономику РМ.



«Программа пользуется интересом у мигрантов. Лично знаю целый ряд людей, которые при поддержке программы смогли наладить собственное доходное дело. Будем искать и другие способы вернуть наших сограждан домой из-за рубежа, чтобы заниматься предпринимательством на родине», - сказал он.



Программа PARE 1+1 запущенная в 2010 г. на пять лет, затем была продлена до 2018 г. Она предназначена для работников-мигрантов и/или их родственников первой степени родства, которые желают инвестировать и/или начать свой собственный бизнес. Программа предусматривает предоставление им денег на открытие или развитие собственного дела на родине. Первоначально правительство обещало 1 лей на каждый вложенный бенефициаром лей.



За время существования программы 1136 предприятий воспользовались ее помощью. Их вклад в экономику составил 697,97 млн. леев, из которых - 215,8 гранты программы. Тем самым, на 3,23 лея инвестиций бенефициаров правительство выделило 1 лей.