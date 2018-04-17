В муниципии Кишинев на новых местных выборах 20 мая будут открыты 306 избирательных участков.
Как сообщает IPN, секретарь Окружного совета Избирательного округа Кишинева Виталие Мирон рассказал, что будет открыто на один избирательный участок меньше, чем на референдуме в ноябре 2017 года. Избирательный участок в селе Вэдулень был прикреплен к избирательному участку в Вадул Ноу из-за сокращения количества избирателей.
Виталие Мирон добавил, что в секторе Чентру были изменены адреса некоторых избирательных участков. Избиратели из этого района будут проинформированы об этом, в том числе путем приглашений на выборы, которых они получат в почтовых ящиках.
В муниципии Бэлць будут открыты 58 избирательных участков.
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|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md