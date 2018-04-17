Более 380 тысяч человек получили убежище в Евросоюзе за год

Свыше 380 тысяч граждан третьих стран получили в 2017 году убежище в государствах-членах Евросоюза, сообщил во вторник еврокомиссар по внутренним делам, миграции и гражданству Димитрос Аврамопулос.

"Мы является регионом мира, который предоставляет убежище больше, чем другие… В 2017 году убежище было предоставлено 382 тысячам человек", — сказала Аврамопулос, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, трансляцию которой ведет видео-служба Еврокомиссии. В 2016 году ЕС предоставил статус беженцев более 720 тысячам иностранцев, сообщил он, пишет РИА Новости.







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