На покраску дорожной разметки мэрия выделила почти шесть миллионов леев

В столице наносят дорожную разметку. В этом году используют более стойкую краску. На эти цели мэрия выделила почти шесть миллионов леев.

Работы планируют закончить до конца мая.



"Это не просто краска, а состав из нескольких компонентов, от пластика до разных добавок, он более прочный и прослужит дольше", - сказал глава предприятия Exdrupo Адриан Болдуреску.



''Я бы хотела, чтобы вы, прежде всего, обратили внимание на разметку пешеходных переходов, они в приоритете. Нужно начать со школ и детских садов, затем уже работать по всему городу", - заявила и.о. мэра Кишинёва Сильвия Раду.



Горожане говорят, что на многих пешеходных переходах разметка давно стёрлась.



Продолжаются работы и по заделке ям на дорогах.



"Всего отремонтировали 9652 квадратных метра. Стоимость работ составила три миллиона леев", - cообщил глава управления общественного транспорта Виталий Бутучел.



"На этой неделе закончите с основными улицами, а уже на следующей начните ремонт второстепенных, и займитесь дорогами во дорах", - сказала и.о. мэра Кишинёва Сильвия Раду.



В ближайшие две недели дорожники продолжат заделывать ухабы на центральных улицах, а также в других секторах. Восстановят и дороги, ведущие в пригороды. В этом году на ремонт столичных улиц выделили 125 миллионов леев.





