Ученые показали ядерный взрыв у Белого дома. ВИДЕО

Американские ученые смоделировали последствия взрыва пяти килограммов высокообогащенного урана в центре Вашингтона. По сюжету взрывное устройство попадает в руки террористов. Видео опубликовано на странице Science Magazine в YouTube.

После того как над городом с населением в 730 тысяч человек поднимается огненный шар, разрушенными оказываются все сооружения в радиусе километра от эпицентра взрыва, в том числе Белый дом, пишет korrespondent.net

Шар превращается в облако из радиоактивной пыли. Ученые показали, где искать убежища и как эвакуироваться в подобной ситуации.