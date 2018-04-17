В Лос-Анджелесе красят дороги в белый цвет

Покраска дорог в белый цвет призвана снизить температуру дорожного покрытия. Калифорния — жаркий штат, а за пять лет среднемесячная температура возросла еще на 2 °C. Власти готовы идти на самые необычные проекты, чтобы это остановить. Поэтому решили выкрасить все улицы города в течение 20 лет, сообщает MNN.

Краска представляет собой смесь асфальта, клея и полимеров, и она не снежно-белая, а светло-светло-серая, иначе слепила бы водителей. Если темный асфальт раскаляется до 44 °С, то покрытый красителем — до 36 °С.

Большую прохладу ощутят все близлежащие улицы. Таким образом власти планируют снизить температуру в городе на 3 °С к завершению проекта, пишет moya-planeta.ru

Рассматривается также идея покрасить все крыши и дома в белый цвет, как в некоторых городах Востока. «Моя Планета» писала о прекрасном городе с белыми домами.