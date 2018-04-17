В Японии рассекретили данные ученых, заражавших советских пленных сибирской язвой

Данные 3607 членов 731-го отряда японской императорской армии рассекретил национальный архив Японии. Об этом пишет "КоммерсантЪ". Отряд прославился во время Второй мировой войны тем, что ставил эксперименты с использованием биологического и бактериологического оружия на пленных.

Имена участников отряда были предъявлены впервые в истории. В состав отряда входили 52 хирурга, 49 инженеров, 38 медсестер и 1117 военных врачей. Все они служили в департаменте предотвращения эпидемий и очистки воды Квантунской армии, частью которого и являлся отряд.

Подразделение создали в 1936 году для испытаний биологического оружия. В качестве подопытных использовались китайские и советские военнопленные, а также задержанные по подозрению в шпионаже корейцы. Подопытных заражали различными заболеваниями, проводили вскрытия живых людей, а также наблюдали за искусственно вызванным некрозом живой ткани. В числе штаммов, которые применяли к людям, были сибирская язва, оспа и ботулизм. В результате экспериментов погибли порядка 3 тысяч человек, сообщает ren.tv

Отряд 731 проводил опыты вплоть до конца войны, завершив их только в августе 1945 года, когда советские войска вошли в Маньчжурию. Большая часть служащих подразделения оказалась в советском и некоторое число — в американском плену. Попавшие в плен к американцам специалисты изначально отказывались от сотрудничества, но поделились результатами работ после того, как представители США пригрозили передать пленных СССР. Данные засекретили, а офицеры получили иммунитет от Токийского трибунала над японскими военными преступниками.

Оказавшиеся в советском плену японцы были осуждены на сроки от 2 до 25 лет. Многие из них вернулись домой уже в середине 1950-х, что дает американским и японским ученым возможность предполагать, что пленные поделились результатами своих работ и с советскими специалистами.

Японское правительство никогда не извинялось за действия отряда 731.