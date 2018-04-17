Ученые готовятся клонировать мамонта

Ученые Гарвардского университета используют ДНК сибирского мамонта, тело которого 42 000 лет хранилось во льдах вечной мерзлоты.

Группа исследователей собирается в ближайшие недели публиковать статьи о ходе эксперимента. Профессор Джордж Черч рассказывает: «Мы давно работаем с генным материалом мамонтов, отреставрировали уже десятки генов и тестируем их на клетках азиатских слонов. В данный момент мы сфокусированы на создании гибрида».

Амбициозный план ученых состоит в выращивании существа в искусственной матке, без помощи суррогатной матери-слонихи. Исследователи используют генетический метод CRISPR-Cas9, позволяющий с высокой точностью «вырезать и вставлять» звенья в нити ДНК, пишет moya-planeta.ru

Ученым уже удалось выделить такие характерные признаки, как длинная шерсть, маленькие уши, толстый жировой слой и состав крови, устойчивой к низким температурам. Собственно, результатом эксперимента в течение двух лет должен стать слон со множеством мамонтовых черт. Если это произойдет, гибридный зверь мог бы стать настоящим обитателем арктических широт и помочь восстановлению арктического климата.