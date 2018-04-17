Павел Филип: Швейцария предоставит техническую помощь Республике Молдова на сумму более 50 миллионов швейцарских франков

Швейцария продолжит оказывать поддержку Республике Молдова и предоставит техническую помощь на сумму более 50 миллионов швейцарских франков. Об этом сообщил на своей странице в социальных сетях премьер-министр Павел Филип.

«Четвертый донор нашей страны, Швейцария, продолжит поддерживать Республику Молдова. Согласно Стратегии сотрудничества на период 2018-2021 гг., правительство Швейцарии предоставит техническую помощь на сумму более 50 миллионов швейцарских франков. Средства предназначены для таких областей, как административно-территориальная реформа, миграция и развитие, местная инфраструктура, экономическое развитие и профессиональное образование. Я выразил благодарность заместителю Госсекретаря Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Кристине Марти Ланг за оказанную поддержку, и заверил ее в том, что деньги будут потрачены ответственно и эффективно», - написал Павел Филип на своей странице в Фейсбуке.

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