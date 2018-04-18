В Башкирии девятиклассник совершил нападение в школе

В одной из школ Стерлитамака в Башкирии ученик 9-го класса напал с ножом на одноклассницу и учительницу. Все трое госпитализированы с ножевыми ранениями, еще одна школьница выпрыгнула из окна, когда нападавший разлил горючее вещество и поджег класс, сообщают следователи.

Нападение совершил учащийся школы №1. "Это ученик 9-го класса, 2001 года рождения. Есть пострадавшие в результате инцидента. В настоящее время на месте работают правоохранительные органы", - рассказали Интерфаксу в администрации школы.

В минздраве республики уточнили, что после инцидента в школе в Стерлитамаке были госпитализированы четыре человека - трое детей и один взрослый. По информации Ufa1.ru, это две ученицы, учительница информатики и сам нападавший.

В управлении Следственного комитета России (СКР) по Башкирии подтвердили, что, по предварительным данным, 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы №1 напал с ножом на одноклассницу и учительницу.

"[Девятиклассник] зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и имеющимся при себе ножом порезал руку одной ученице, нанес ножевое ранение учителю. Затем разлил горючее вещество и поджег, сам себе нанес рану ножом", - сказано в сообщении.

После нападения, согласно сообщению СКР, сработала пожарная сигнализация, а ученица одного из классов на этаже "испугавшись, выпрыгнула со второго этажа".

Анонимный источник Интерфакса в оперативном штабе на месте происшествия рассказал, что школьник использовал канцелярский нож, которым нанес колотые раны 29-летней учительнице. По его данным, нападавший ранил не одну ученицу, а двух одноклассников, а затем "ударил ножом себя" (по некоторым данным, в шею).

По словам собеседника агентства, это юноша "страдающий запоздалым развитием и проходящий обучение не по возрасту по специальной программе на два класса".

Подросток и пострадавшие госпитализированы. В приемном отделении городской больницы ТАСС сказали, что пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести. Учительницу оперируют.

В результате пожара никто не пострадал, подчеркнули в СКР. Как видно на кадрах, опубликованных в соцсетях, ученики вышли на улицу и оттуда наблюдали за дымом, который поднимался из здания школы.

В связи с инцидентом в школе в Стерлитамак выехал глава Башкирии Рустэм Хамитов.

Управление СКР по Башкирии возбудило уголовное дело против 17-летнего школьника из Стерлитамака по статье о покушении на убийство двух и более человек. Источник Интерфакса при этом заметил, что нападение могло быть совершено "по личным мотивам" - каким именно, он не уточнил.

Еще одно уголовное дело возбуждено по статье о халатности. "Установлено, что ранее имелись обращения в органы профилактики по поводу агрессивного поведения 17-летнего подростка", - сообщает СКР.