Скандал в бельцком совете: советники разделились на два лагеря

Заседание бельцкого муниципального совета превратилось в базар. Беглый уголовник Ренато Усатый потерял контроль над фракцией своей партии, и советники разделились на два лагеря. Как сообщает портал esp.md, споры вызвало предложение заслушать в совете администратора свалки, на которую больше не могут вывозить мусор. Часть советников формирования "Наша партия" к удивлению коллег проголосовала против.

Недостаток голосов сторонники Усатого пытались компенсировать, приведя в муниципальный совет группу поддержки.



После долгих препирательств часть советников покинула зал. Обсуждение продолжили, но в госканцелярии принятые решения назвали назаконными.



"К повестке вернулись, когда в зале оставалось 14 советников из 35. А должно быть минимум 18. Любое решение, принятое в присутствии 14 советников, должно быть аннулировано и вынесено на голосование повторно", - cказал глава офиса Госканцелярии в Бельцах Октавиан Маху.



Из-за отсутствия кворума заседание решили продолжить в среду.







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