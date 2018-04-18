Сильвия Раду планирует сегодня подать документы в Окружной избирательный совет

В палатках для сбора подписей в поддержку Сильвии Раду в качестве независимого кандидата на выборах мэра столицы всегда многолюдно. Кишиневцы признаются, что давно ждут главу администрации, который займется конкретными делами, а не будет лишь сыпать обещаниями.

Поддержать Сильвию Раду и пожелать ей победы в избирательной кампании пришла актриса и режиссер Нелли Козару.



"Я восхищаюсь госпожой мэром, она обладает неотразимой женственностью", - сказала актриса Нелли Козару.



Сильвия Раду лично участвует в сборе подписей. Накануне она побывала в секторе Буюканы. Такие часы всегда наполнены активным и полезным общением с кишиневцами.



Группа жителей Буюкан пожаловалась, что возле их дома, на месте детской площадки начинается строительство 13-этажной высотки.



Исполняющая обязанности мэра обещала разобраться в ситуации.



"Я обращусь в муниципальное управление строительства и архитектуры, ознакомлюсь с документами на строительство этой многоэтажки", - отметила и.о. мэра столицы Сильвия Раду.



Сегодня Сильвия Раду планирует подать документы в Окружной избирательный совет.



"Я уверена, что у нас получится. Сбор подписей проходит быстрее, чем мы ожидали", - сказала и.о. мэра столицы Сильвия Раду.



До настоящего времени зарегистрированы семь кандидатов на выборах мэра Кишинева 20 мая.





