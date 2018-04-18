В столице проходит шестой Международный фестиваль джаза

В Кишиневе открылся шестой Международный фестиваль джаза. До 19 апреля он соберет на сцене Национальной филармонии музыкантов из семи стран, в том числе нашей. А начали трехдневный джазовый марафон артисты из Польши, Украины и Германии.

В нынешнем году, говорят организаторы, фестиваль пройдет по новой схеме, а зрителей ждет немало приятных сюрпризов.



"Фестиваль в три шага. Он стал событием европейского и международного уровня. Мы даже не ожидали. Это достойно восхищения, мы на очень высоком уровне", - сказал организатор Валерий Куля.



Любители джаза говорят, что каждый год с нетерпением ждут начала фестиваля.



Агнешка Дерлак в нашей стране впервые. Певице искренне восхищается Молдовой.



"Я заметила, что люди здороваются и обнимаются, даже незнакомые. Например, я говорю: "Привет, я Ага", и меня обнимают. Это для меня стало неожиданностью, приятным сюрпризом", - отметила исполнительница Агнешка Дерлак.



Концерты в рамках шестого Международного фестиваля джаза пройдут также в Тирасполе, Бельцах и Кагуле.





