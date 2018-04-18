С мая на пешеходных переходах возле школ будут дежурить пенсионеры -волонтеры

Начиная с мая, машины на пешеходных переходах возле школ будут останавливать не только дорожные инспекторы, но и пенсионеры - чтобы обеспечить ученикам безопасный переход улицы. Генеральный инспекторат полиции закончил подготовку первых добровольных помощников. Их 168 человек, и прибыли они со всей страны.

Участники проекта учились с удовольствием. Некоторые ради занятий отказались от зарубежных поездок.



Пенсионеры будут дежурить на пешеходных переходах возле учебных заведений по графику, в часы до и после уроков.



"Во время перемен их там не будет. Они волонтеры. В день будут дежурить примерно по часу", - сказала глава ассоциации участников кампании Налина Которобай.



У большинства участников проекта внуки-школьники, это и подтолкнуло к решению пойти в волонтеры.



"У меня два внука, и есть знания, силы, я хочу что-то делать для нашего города. Я бывший сотрудник полиции, теперь на пенсии. Приходилось бывать на местах аварий, своими глазами видеть последствия".



168 первых выпускников курса получат дипломы и вернутся домой, чтобы передавать полученные знания другим пенсионерам, которые изъявят желание присоединиться к проекту. Между тем у пешеходных переходов устанавливают дорожные знаки, сообщающие о детях под опекой старших.



"Начиная с сегодняшнего дня такие указатели будут установлены возле всех учебных заведений, в местах повышенной опасности ДТП. Этот указатель сообщает, что перекресток находится под наблюдением дедушек и бабушек, которые будут помогать детям переходить улицу", - сказал начальник ГИП Георгий Кавкалюк.



Генинспекторат полиции заключил контракты с десятью аптеками, магазинами и телефонными компаниями о предоставлении скидок на товары и услуги для участников проекта "Под опекой старших".



"Мы решили предоставить этим замечательным людям 10-процентные скидочные карточки во все наши магазины. Все их по стране 14", - сказал директор сети магазинов Октавиан Гузун.



"Все участники проекта получат стопроцентную скидку на звонки с фиксированного номера", - сказал директор по маркетингу Виорел Костаки.



Идею кампании "Под опекой старших" Генинспекторат полиции перенял у итальянских коллег. Поэтому пригласил их присутствовать на запуске проекта 4 мая.



Месяц он будет действовать в пробном режиме, а затем начнется его внедрение по всей стране.





